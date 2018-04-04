Фото: rusdialog.ru
Турция и РФ договорились ускорить поставки зенитно-ракетных систем С-400. Первая партия должна поступить в июле следующего года, пишет "Интерфакс", ссылаясь на слова замглавы Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.
В своем Twitter-аккаунте он отметил, что дата поставок в подписанном с Россией договоре была перенесена вперед. Таким образом, системы С-400 будут получены в июле 2019 года.
Днем ранее, 3 апреля, российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ ускорила производство зенитных ракетных систем С-400 для Турции по просьбе Анкары. Стороны уже договорились о цене.
"Что касается ускоренной по срокам поставки С-400, то мы это сделали по просьбе наших турецких партнеров и друзей", — заявил глава РФ после переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Мы ускорили производство и договорились о ценах, что чрезвычайно важно", — добавил президент.
Комментарии
Россия поставляет за свой счет оружие стране которая совсем недавно уничтожила ее самолет...
15:26, деньги не пахнут, а вова и его дружки очень любят деньги.
Сдал Пешкова и глазом не моргнул((