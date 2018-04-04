Фото: russian-car.ru
Следственный комитет начал проверку информации о задымлении, произошедшем 3 апреля в салоне маршрутного автобуса №6 в Барнауле.
Информация о ЧП появилась в социальных сетях. "После того, как возникла паника среди пассажиров, водитель продолжил движение и остановился только на остановке, однако дверь в транспорте заклинило, а на ручке запасного выхода была железная скоба, не позволяющая его открыть", — указывают в региональном управлении СКР.
Также отмечается, что в салоне маршрутки в этот момент находились в том числе и пожилые пассажиры.
В рамках следственной проверки правоохранители изучат обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям автоперевозчика.
Комментарии
а что за паника, в окна полезли?
выдернули водятла и им выдавили и выбили окна.