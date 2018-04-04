Фото: Ztv.zp.ua
Порядка 900 человек эвакуировали в среду с Курского вокзала в центре российской столицы после анонимного сообщения о минировании. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
"После звонка с угрозой взрыва из здания вокзала выведены почти 900 человек", — заявил собеседник агентства, добавив, что в данный момент проводится проверка всех помещений.
Агентство напоминает, что волна телефонного терроризма началась в стране 11 сентября прошлого года. С того момента поступили сообщения о минировании около 3,5 тыс. зданий в 189 российских городах. Массовая эвакуация затронула порядка 2,5 млн человек. Спецслужбы оценивают ущерб от ложных сообщений о минировании лишь в Москве в 150 миллионов рублей.
По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено порядка трех тысяч уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
Комментарии