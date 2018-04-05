Вы — начинающий или опытный менеджер по продажам и ищете работу? Хотите построить карьеру в этой сфере, иметь стабильное официальное трудоустройство и хороший доход? Это предложение наверняка будет вам интересно!
Медиагруппа FМ-Продакшн приглашает в свою команду менеджеров по продажам, которые хотят работать и развиваться, предлагая им все условия для этого:
- интересные задачи;
- возможность развития и карьерного роста;
- трудоустройство согласно ТК РФ, социальные гарантии;
- достойную заработную плату;
- комфортные условия труда и удобный график работы;
- печенюшки и веселый коллектив.
Продажи — это та сфера, которая сегодня активно развивается, и специалисты, которые приходят к нам в продажи, полны желанием работать в нашей компании и иметь высокий доход. Причем заработок у менеджера по продажам не имеет "потолка" - человек сам решает, до каких высот сможет добраться. Еще одним несомненным плюсом является то, что в эту профессию можно прийти без опыта и соответствующего образования и со временем достичь небывалых высот, приобретая нужные навыки и наращивая темпы.
Менеджеры Медиагруппы – это эксперты, которые уверенно чувствуют себя как на публике, так и тет-а-тет с любым собеседником. Они совершают сделки независимо от суммы контракта с присущим им хладнокровием. Это специалисты, которые решают вопросы, ни на секунду не сбавляя обороты своей активности. Это непростая, но очень интересная работа!
г. Барнаул, Социалистический проспект, 109
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Медиагруппа FM-Продакшн - это 29 ведущих радиостанций Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска, Рубцовска и регионального информационного портала Amic.ru, а также собственные Event и Digital-агентства.
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