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Полицейские задержали в Барнауле группу лиц, которых подозревают более чем в 30 фактах мошенничества. Аферисты выманили у доверчивых барнаульцев свыше полутора миллионов рублей, пишет "Алтайская правда".
Отмечается, что в состав группы входили четыре человека: по два жителя Новосибирской области и Алтайского края. Они действовали по схеме "ваш родственник попал в беду". Злоумышленники звонили на домашние телефоны барнаульцев, представлялись сыном или внуком и сообщали, что находятся в полиции.
Мошенники рассказывали, что якобы на улице подрались с неизвестным или сбили человека на машине. Аферисты заявляли, что потерпевший находится в отделении хирургии без сознания, а затем передавали трубку лже-полицейскому.
За "решение проблем" мошенники требовали большую сумму. Ее забирал курьер, также являющийся участником группы. Он приезжал на такси по нужному адресу и забирал деньги.
Подчеркивается, что сейчас стражи порядка устанавливают причастность аферистов к другим подобным преступлениям на территории соседних регионов.
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