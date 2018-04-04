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Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае превышен на 17% — таковы данные регионального управления Роспотребнадзора за неделю с 26 марта по 1 апреля.
Как сообщили в ведомстве в среду, 4 апреля, в регионе зарегистрировано 18 тысяч случаев заболевания ОРВИ. В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 9%.
Также в Роспотребнадзоре отмечают, что среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях отмечена циркуляция вирусов гриппа (А/H1N1/pdm09 (свиной грипп), А/H3N2/ (гонконгский грипп), В).
В крае продолжается проведение противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в медицинских и образовательных организациях, а также в сфере обслуживания и торговли.
В ведомстве добавляют, что в детских образовательных организациях при отсутствии более чем 20% детей по причине заболевания ОРВИ приостанавливается учебный процесс.
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