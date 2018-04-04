Фото: rusegodnya.ru
Российские спецслужбы смогли предотвратить два теракта благодаря помощи иностранных коллег. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на главу Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова.
Во время выступления на московской конференции по международной безопасности он напомнил, что в 2017 году США своевременно предупредили РФ о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников. Также силовики смогли предотвратить другую атаку благодаря информации, которую передали партнеры из Турции.
В результате удалось сохранить жизни сотням мирных граждан, подчеркнул Бортников.
"Это примеры ответственного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом", — добавил глава ФСБ, выразив надежду на то, что РФ продолжит эффективное взаимодействие с иностранными спецслужбами в ходе ЧМ по футболу в текущем году.
Комментарии
ну как то надо оправдать подарок в виде с-400 Турции...
Да уж, теперь "русский и турок - братья навек".
Были уж с китайцами братьями, а эти еще хлеще...