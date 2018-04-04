Как известно, все дети в чем-нибудь да талантливы. Даже если это очевидно не сразу и не всем. И как часто бывает, ребенку надо помогать развивать свои способности и добиваться успехов в любимом занятии. Однако возможностей — времени, художественного кружка рядом, а зачастую и денег на то, чтобы делать это с помощью профессионалов, у семьи не хватает или попросту нет. Но безвыходных ситуаций не бывает. О том, как помочь ребенку достичь больших творческих высот, специально для жителей Алтайского края — в "шпаргалке" от специалистов МТС.

Выхода нет?

Выход есть. Специально для талантливых детей компания МТС придумала творческо-благотворительный проект "Поколение М". Механика его проста до гениальности: участниками могут стать дети в возрасте от 6 до 17 лет, независимо от места проживания и достатка семьи. При этом дети могут учиться творчеству у настоящих звёзд.

К примеру, петь — у певицы Полины Гагариной, рисовать — у преподавателей Третьяковской галереи, снимать кино — у режиссёра Владимира Грамматикова, создавать коллекции одежды — у модельера Вячеслава Зайцева, а вести телевизионные программы — у самой Арины Шараповой. Талантливые дети в "Поколении М" творят под руководством своих наставников и сами становятся звёздами.

Звездные наставники "Поколения М"

То есть все эти знаменитости могут стать преподавателями для ребёнка?

Да. Во всех творческих направлениях — музыка, танцы, художественное искусство, фотография, кино, мода, актёрское мастерство, журналистика, блогерство, рукоделие, робототехника — преподают только самые выдающиеся представители отрасли. Именно они будут учить талантливых детей мастерству совершенно бесплатно.

Нужно пройти тест или экзамен, чтобы попасть в "Поколение М"?

Нет, никаких экзаменов. Это открытая онлайн-площадка. На сайте "Поколения М" опубликованы мастер-классы звёздных наставников проекта. В них мэтры делятся своими уникальными знаниями. Например, певица Полина Гагарина рассказывает вокалистам, как правильно дышать, дизайнер Даша Гаузер учит юных модельеров создавать эскизы платьев, а режиссёр Владимир Грамматиков раскрывает секреты написания сценария фильма с нуля.

Ваш ребёнок обучается бесплатно в режиме online по интернету, в течение творческого сезона смотрит мастер-классы и выполняет домашние задания. Результатом должна стать работа, которую ему необходимо загрузить в нужный раздел сайта "Поколения М".

И вот ребёнок уже участник федерального конкурса. Самые яркие работы получают звёздные лайки и публикуются на суд многотысячной аудитории в группе "Поколение М" "ВКонтакте". По окончании сезона наставники выбирают победителей в каждом конкурсном направлении. Наиболее талантливые и трудолюбивые дети получают шанс кардинально изменить свою жизнь и исполнить заветную мечту: выйти на большую сцену, сняться в "Ералаше", выставить свою работу в Третьяковской галерее или поступить в творческий вуз.

Фотоархив "Поколение М" Фотоархив "Поколение М"

Фотоархив "Поколение М"

А за это точно не попросят денег? Зачем звёздам преподавать в "Поколении М"бесплатно?

Мастерам проекта не всё равно, в каком состоянии находится творческая индустрия в России и каково её будущее. Каждый из них хочет помогать молодым талантам всесторонне развиваться. Поэтому наставники "Поколения М" просматривают тысячи детских работ, выбирая лучшие, и всегда переживают за успехи своих учеников. Также для них важна благотворительная составляющая проекта: они помогают растить доброе и милосердное поколение.

Как это?

Очень просто. Участвуя в "Поколении М", дети своим творчеством спасают жизни сверстников. Выложенные на сайт проекта работы, а также лайки, комментарии и репосты в официальных сообществах проекта в социальных сетях пополняют баллами благотворительный счёт. Ежегодно автор проекта — компания МТС — переводит их в деньги и отправляет на лечение детям. Участники проекта таким образом собрали уже более 15 миллионов рублей и спасли 42 жизни. Фотоархив "Поколение М"

С какого возраста можно принять участие в "Поколении М"?

Все конкурсные направления "Поколения М" поделены на три возрастные категории: 6–10 лет, 11–14 лет и 15–18 лет. В зависимости от возраста меняется подача обучающего материала, а также конкурсные задания.

А если ребёнок пока не разобрался, к чему лежит душа, можно попробовать разные конкурсы?

Да, конечно. Ребёнок может пробовать себя как в вокальном, так и танцевальном конкурсах, одновременно с этим нарисовать картину для художественного направления или снять видео для блогерского баттла.

А что, если для ребёнка не нашёлся подходящий конкурс?

"Поколение М" в каждом творческом сезоне запускает всё новые и новые направления. Например, в сезоне 2017–2018 годов появились конкурсы для художников-авангардистов, иллюстраторов, фолк-музыкантов, блогеров и журналистов, а также любителей робототехники.

А какие призы?

Призы самые невероятные. К примеру, победители музыкальных и танцевальных конкурсов выступают на большой сцене в рамках федерального тура "Super Дети Поколения М" вместе с кумирами молодёжи. Лучшие вокалисты в старшей возрастной категории проходят мастер-классы у Полины Гагариной. Победители фото-, кино- и мультипликационного направлений проходят стажировки в лучших студиях страны. А лучшие художники в этом году получили уникальную возможность показать свои работы в Третьяковской галерее, а также иллюстрировать сборники классической поэзии. Победители конкурса Робототехники пройдут стажировку на "Робостанции" в Москве.

Победители актерского направления Лера Гончар, Настя Мичурина и Никита Жоричев на съемках киножурнала "Ералаш"

Лучший художник "Поколения М" Даниил Габриелян в гостях у Смешариков

Финалист театрального конкурса Алик Селимов с наставником Полиной Гагариной

А что бывает после победы в "Поколении М"?

За 3 года 240 детей из 60 регионов страны стали победителями проекта, и для каждого из них "Поколение М" стало творческим трамплином.

Победитель fashion-направления Вадим Фомин с наставником Вячеславом Зайцевым

Призер "Поколения М", победитель шоу "Голос.Дети" Данил Плужников

Заходите на сайт pokolenie.mts.ru и участвуйте в проекте – смелее, звезды ждут.

Юные художники Алтайского края могут принять участие в региональном этапе конкурса иллюстраторов для детей и подростков от 11 до 18 лет, который проводят "Поколение М" и Детская художественная школа №2 Барнаула. Для этого необходимо до 16 апреля загрузить в альбом конкурса ВКонтакте собственный пейзаж, количество работ — любое. Эксперты из регионального Союза художников и Детской художественной школы выберут лучшие работы, чьи авторы получат ценные призы. Но главное — все участники регионального этапа "битвы иллюстраторов" из Алтайского края автоматически проходят в федеральный этап конкурса "Иллюстратор" в проекте "Поколение М", где победители получат уникальную возможность – стать профессиональными иллюстраторами серии книг русских классиков издательства "ЭКСМО", средства от продажи которой будут направлены на срочные детские операции.