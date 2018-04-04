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Ежегодная конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) "Финансово-экономические проблемы органов местного самоуправления на современном этапе" пройдет в Барнауле с 5 по 6 апреля. Конференция проводится АСДГ вместе с барнаульской администрацией, пишет пресс-служба мэрии.
В конференции примут участие заместители глав администраций муниципальных образований по вопросам экономики и финансов, специалисты контрольных органов, экономических и финансовых служб администраций муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, а также представители федеральных органов власти, эксперты и представители общественных объединений.
В конференции должны принять участие представители Абакана, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска, Гурьевска и Краснобродского Кемеровской области, Дудинки (Красноярский край), Москвы, Новокузнецка, Новосибирска, Омска, Северска, Томска, Улан-Удэ, Хабаровска, Якутска.
В мероприятии также поучаствует глава Барнаула Сергей Дугин. Замглавы администрации города по экономической политике Вячеслав Химочка расскажет об экономическом и инвестиционном развитии столицы Алтайского края в условиях агломерационного взаимодействия.
На конференции будут обсуждены вопросы инициативного бюджетирования, финансово-экономической деятельности и финансового контроля в муниципальном образовании, внедрения системы нормирования затрат на оказание муниципальных услуг, проведения учета и контроля за объектами незавершенного строительства и иной опыт муниципалитетов-участников ассоциации.
6 апреля состоится круглый стол на тему "Проблемы формирования финансово-экономической базы муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока на современном этапе".
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