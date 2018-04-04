Алтайский край быстро и без задержек отправил средства господдержки аграриям региона и, по данным Минсельхоза, вошел в число регионов-лидеров. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от региона, член фракции "Единая Россия" Иван Лоор.
Он напомнил, что в 2018 году регион начал финансирование сельхозтоваропроизводителей еще в январе.
"В условиях прошлогоднего обвала цен на зерно, зимнего снижения закупочных цен на молоко хозяйствам без господдержки крайне сложно было бы готовиться к посевным работам. Оперативное доведение средств до сельхозорганизаций дало им возможность закупить ГСМ, закончить ремонт техники, приобрести минеральные удобрения и гербициды, купить необходимые семена для сортообновления", — уточнил Иван Лоор.
По словам парламентария, в ответ на послание президента страны Федеральному собранию будет увеличено финансирование программы устойчивого развития сельских территорий, что также пойдет на пользу Алтайскому краю.
"У нас есть шанс в этом году построить не шесть ФАПов, а чуть больше — купить еще около пяти модульных типовых проектов повторного применения, активизировать строительство жилья, газификацию, развитие водоснабжения по деревням, строительство сельских дорог и подъездных путей к населенным пунктам. Дополнительные ресурсы будут выделены и на реализацию местных инициатив", - сказал депутат.
Кроме того, в 2018 году сельхозпредприятия края наконец-то имеют возможность взять в банках льготный (до 5%) кредит на проведение полевых работ.
Руководители хозяйств уже оформили кредиты под 3-4% на общую сумму 6,4 млрд рублей. В прошлые годы на весенние полевые работы сельхозтоваропроизводители края могли себе позволить максимум 4,4 млрд кредитных ресурсов.
"Это дает основания полагать, что к посевной хозяйства края подготовятся достойно и проведут ее организованно", — подытожил Иван Лоор.
Комментарии
А как насчёт того, что 90% этой поддержки отдают одному "аграрию"?