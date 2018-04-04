Фото: cod62.ru
Рост цен на бензин зафиксирован в Алтайском крае на прошедшей неделе — топливо подорожало на 5 копеек.
Таковы данные центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. Так, в период с 25 марта по 1 апреля в нашем регионе средняя стоимость литра бензина АИ-92 составила 37,05 рубля, АИ-95 – 38,94 рубля, зимнего дизельного топлива – 40,58 рубля.
По всем вышеперечисленным категориям горючего рост цен за литр составил 5 копеек.
Тенденция на удорожание топлива затронула почти все регионы Сибирского федерального округа.
При этом в Алтайском крае цены на ГСМ на розничном рынке остаются одними из самых низких в федеральном округе.
Отметим, что длительное время – с середины января текущего года – цены на бензин и солярку в нашем регионе не поднимались. В последний раз заметная динамика на топливном рынке Алтайского края, связанная с резким удорожанием бензина, фиксировалась в ноябре-декабре прошлого года.
Комментарии
Погодите, еще поднимется. Радуйтесь запутенцы.
Согласно таблице в Томской области самые низкие цены, а не в Алтайском крае
Враньё, 95-ый подорожал на 10 копеек и стоит 39,00 руб.
Не врите! Вы пятая колонна! Шатаете лодку! Бузотёры! Цена упала!