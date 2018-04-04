Фото: timefornews.ru
Телеведущая Ольга Бузова на пресс-конференции в Ритце заявила, что создает собственную криптовалюту BuzCoin, а также запускает it-проект BUZAR. Об этом пишет Life.
Певица подчеркнула, что "создает империю".
"Я хочу вам напомнить, что мы живём в эпоху Ольги Бузовой, эпоху больших перемен", — добавила она.
В описании говорится, что с помощью it-проекта ведущей можно будет звонить, обмениваться сообщениями, размещать объявления о продаже, играть в онлайн-игры, заказывать одежду и еду, а также искать работу. Кроме этого, можно будет перечислять криптовалюту BuzCoin.
Комментарии
только этого нам и не хватало! Ну сейчас точно, заживем!
через 2 месяца 1 буз станет равен 100500 долларов США. сейчас его можно купить за символическую цену. выучить все песни
великой певицы (не не так)ВЕЛИЧАЙШЕЙ ПЕВИЦЫ нашей современности. спеть их перед камерой и прислать ей в Инстаграмм.
Надамайнить!
мир катится в огненную клоаку!
все кто майнит бузову - бузотёры!
Очередная курица.
"бузовка" назовут?
баба - тоже человек...