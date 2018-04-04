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Современные кинотеатры с 3D-залами появятся в четырех районах Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Уточняется, что поданные Алтайским краем заявки были поддержаны в конкурсе Федеральной программы поддержки кинотеатров по переоснащению кинозалов. Уточняется, что итоги были подведены Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.
До конца 2018 года современные кинозалы будут открыты в славгородском городском Доме культуры, алейском Культурно-досуговом центре, Многофункциональном культурном центре Завьяловского района, а также в городском Доме культуры Ярового.
В правительстве напомнили, что в минувшем году от Алтайского края были поддержаны две заявки: Дом культуры "Северный" и Родинский районный дом культуры.
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