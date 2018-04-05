Фото: Екатерина Смолихина
Сложная паводковая ситуация, сложившаяся в регионе, добавила хлопот и барнаульскому водоканалу. Жители краевой столицы жалуются на запах и цвет воды из-под крана. Чтобы объяснить ситуацию, журналистов пригласили на второй водозабор, который является основным в городе по подъему воды из Оби.
"Зима в этом году непростая: небольшой слой снежного покрова, продолжительные низкие температуры и, как следствие, глубокое промерзание почвы. Талые воды не уходят в землю, являющуюся природным фильтром, а остаются на грязной поверхности, что сказывается на качестве воды в реке. При этом Обь еще не вскрылась и температура её всего около 0 — 0,3 градуса. Это приводит к тому, что химические реагенты, используемые для очистки, малоэффективны. Поэтому для полноценной очистки и безопасности увеличивается доза реагента", — рассказывает директор "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Масловский.
При этом очищенная вода является полностью безопасной. Сейчас на втором водозаборе подходит к концу установка новой автоматической системы дозирования флокулянта (химического реагента, который "связывает" примеси в воде в более крупные образования).
Ручная система дозирования реагента заменена на современную, работающую в автоматическом режиме, без участия человека. Система автоматически считывает изменения в составе воды в реке и в зависимости от показателей корректирует дозу флокулянта. Это поможет более тщательно контролировать технологические процессы и повысит эффективность процесса очистки воды. Стоимость проекта – более 22 млн рублей. Завершение – в апреле 2018 года. Сейчас система работает в тестовом "стрессовом" режиме во время паводка.
Отметим, что привычные для барнаульцев вкусовые и визуальные показатели воды восстановятся после ледохода, который прогнозируют на 10 апреля.
А как проходит первый этап очистки речной воды в ручном и автоматическом режимах, смотрите в нашей фотоленте.
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