В алтайском райцентре возбудили уголовное дело против "молочной" ОПГ

Похитители сухого молока на сумму свыше 4 млн рублей на Благовещенском комбинате молочных продуктов предстанут перед судом. Об этом со ссылкой на заместителя межрайонного прокурора Юрия Тарана пишет портал r-storona.ru.
В настоящее время утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2017 году начальник цеха Благовещенского комбината молочных продуктов создал организованную группу с целью систематического хищения на протяжении длительного периода времени сухого молока и заменителя молочного жира, принадлежащих комбинату молочных продуктов. С этой целью он вовлек в преступную группу еще трех человек, определив каждому роль в совершении преступления.
Осуществляя задуманное, обвиняемые, действуя каждый в рамках отведенной ему роли, заранее создав излишки сухого молока и заменителя молочного жира путем составления недостоверных бухгалтерских отчетов, подыскали место сбыта и автомобиль для перевозки похищенного и на протяжении нескольких месяцев в ночное время на территории комбината, отключив видеокамеры и обеспечив свободный доступ на территорию комбината автомобиля при помощи охранника, являющегося членом организованной группы, загружали в автомобиль указанное имущество.
Всего ими было похищено 14 522 кг сухого молока и 20 025 кг заменителя молочного жира на сумму более 4 млн рублей, тем самым комбинату причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
Уголовное дело направлено в Благовещенский районный суд Алтайского края для рассмотрения по существу.
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Комментарии
Жулик на жулике. Одни молоко заменителя молочного жира бодяжат, другие этот заменитель молочного жира тырят.
Там уже кто-нибудь воткнет осиновый кол в этот змеюшник в благовещенке? поворошить надо уже это осиное гнездо. или прокурорские боятся чего-то? как про мужика укравшего мешок муки так сразу хватаются, а тут ворочают чо хотят и тишина
есть вопросы к верхушке в этом районе. там все братья, сваты, кумовья, отцы и деды, друзья юности занимают руководящие должности. и конечно крайними будут сошки мелкие или пришлые, а эти сухими из воды выходят постоянно
А еще бы привлечь того, кому они продавали
а газетенку не прихлопнут за то что своих сдала? или это началась акция по освобождению района от вурдалаков?
Бред полнейший! У местного директора КМП муха без билета не пролетит. А тут какой-то начальник цеха виноват…просто нашли на кого перекинуть ответственность!
Травят всякой гадостью людей, карманы набивают сволочуги.
Заменители придумали, а продают как молоко.
Когда их накажут...