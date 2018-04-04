Фото: arakis-prof.ru
Сезон дорожного ремонта стартовал в Барнауле, проинформировали в пресс-центре городской администрации.
Городские власти уточняют, что 4 апреля муниципальный "Автодорстрой" уже выполняет работы по ремонту холодным асфальтобетоном участка дороги на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина. Кроме того, несколькими днями ранее дорожники проводили ремонт участков Змеиногорского тракта, улицы Димитрова, улицы Северо-Западной.
В профильном городском комитете заявили, что использование холодных смесей дает возможность производить ремонт покрытия при температуре воздуха до -10 градусов.
Когда же установится температура выше +5 градусов, "Автодорстрой" начнет ремонт с использованием горячего асфальтобетона.
"Всего на работы по текущему ремонту уличной дорожной сети в этом году бюджетом города предусмотрено 64,47 миллиона рублей", — добавляют в мэрии.
Основной же объем работ по ремонту дорог в краевой столице предусмотрен проектом "Безопасные и качественные дороги".
Ранее портал Amic.ru сообщал, что в текущем году в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в краевой столице планируется отремонтировать более 72 километров дорог местного значения. Это 42 объекта.
Финансовая сторона вопроса такова: на реализацию проекта в региональном центре в 2018 году выделено 911,1 миллиона рублей. Из этой суммы 637,5 миллиона рублей дается из федеральной казны, 158,4 миллиона — из краевого бюджета и 115,2 миллиона выделяет город.
Комментарии
Ура!
Ездить не возможно! Весь город надо делать! На Ядринцева вообще ямы с меня ростом
4.04.2018 16:43
Кэт Эта яма там всегда....
Камер побольше надо ставить. Чего дороги ремонтировать-то, чем 15-20 км ремонтных дорог в городе лучше камер поставим 14 штук.