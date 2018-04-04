Фото: metronews.ru
Известная телеведущая Елена Малышева, которая заявила о необходимости отстрела бродячих собак, резко ответила на критику зоозащитников в свой адрес. Об этом в среду, 4 апреля, пишет РИА "Новости".
По словам ведущей, днем ранее она вернулась из Кемерово, где в пожаре, который произошел в ТЦ "Зимняя вишня", погибли 64 человека, и заявила, что считает данную тему более важной.
"Вы знаете, я только вчера вернулась из города Кемерово. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим. Думаю, в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека", — цитирует агентство слова ведущей.
Ранее на Первом канале вышел выпуск передачи "Жить здорово", где обсуждалась проблема бродячих животных. Гость передачи — музыкант Юрий Лоза — рассказал, что стая собак загрызла мужа его племянницы. Малышева, комментируя это, заявила, что бездомных собак необходимо отстреливать, а зоозащитники "не должны мешать жизни людей".
RT отмечает, что слова Малышевой вызвали шквал критики со стороны защитников животных. Так, на сайте Change.org появилась петиция, где содержалась просьба привлечь ведущую к ответственности.
Комментарии
Дура
Правильно сказала. Человеческие жизни дороже.