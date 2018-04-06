Новая программа МТС по поддержке стартапов называется MTS StartUp Hub.
Компания будет отбирать проекты по шести направлениям:
- облачные технологии,
- искусственный интеллект,
- финансовые сервисы,
- цифровая медицина,
- автоматизация закупок и логистики,
- онлайн-обучение
Первый набор в акселератор уже стартовал и продлится до 16 апреля на сайте MTS Startup Hub. В качестве участников МТС рассматривает только юридических лиц.
На первом этапе будет отобрано около 100 стартапов. Участники заочно пройдут бесплатный онлайн-курс и смогут доработать свой продукт под руководством менторов (кураторов) — отраслевых экспертов. Лучшие проекты получат гранты в размере 200 тысяч рублей.
Предприниматели также смогут проверить жизнеспособность своего продукта. Для этого им откроют доступ к более чем 100-миллионной клиентской базе оператора, каналам продаж и инфраструктуре.
Компания МТС готова компенсировать расходы команд на реализацию пилота до 500 тысяч рублей. А самые успешные стартапы получат шанс стать долгосрочными партнерами корпорации.
Главное преимущество MTS StartUp Hub для участников — это возможность пользоваться инфраструктурой одной из ведущих технологических компаний страны и продвигать свой продукт под брендом МТС. Оператор готов выделить на акселератор в этом году сумму почти в 50 млн рублей.
"Прокачать" стартапы предлагают в различных акселерационных программах. Самые известные из них:
- GenerationS, которая собирает технологические проекты,
- акселератор ФРИИ — для интернет-проектов,
- акселератор StartupWiseGuys,
- общероссийский Фонд поддержки социальных проектов, который развивает социальный бизнес, и другие.
Всего в России действует около 30 корпоративных акселераторов, но действительно успешные проекты на этом рынке можно пересчитать по пальцам. В отличие от большинства существующих программ, МТС не претендует на долю в компании в обмен на прохождение акселерационной программы.
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