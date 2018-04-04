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Работник таганрогского завода задержан за отравление 30 коллег таллием

, ИА "Амител"
По факту произошедшего было возбуждено дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"

Фото: marionetki.net

Стражи порядка задержали работника Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева по подозрению в массовом отравлении высокотоксичным таллием. Об этом пишет Life, ссылаясь на Mash.

Согласно предварительной информации, речь идет об умышленном преступлении. Мотивы подозреваемого пока не установлены.

Издание отмечает, что в результате отравления пострадали не менее 30 работников завода. Все они рассказали, что под воздействием токсичного металла у них ухудшилось зрение, начали выпадать волосы, появились жалобы на тремор рук, изменение цвета лица и сильные боли. Некоторые работники авиазавода испытывали онемение нижних конечностей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Сотрудники Роспотребнадзора проверили все помещения, где трудились пострадавшие.

Опасности для работников в самих производственных помещениях не выявлено, но администрацию завода обязали время от времени проводить медосмотры работников и следить за качеством воды.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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4.04.2018 20:10
Filin

спирт с талием

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