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Федеральное правительство выделило Республике Алтай более 440 миллионов рублей на завершение строительства моста через Катунь в Усть-Коксинском районе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Точная сумма средств, которые получит регион, составляет 442,466 миллиона рублей. Отметим, что переправа возводится в районе сел Кучерла и Тюнгур.
В пресс-службе республиканского кабмина также напоминают, что ранее из-за проблем у подрядчика средства на строительство объекта в прошлом году полностью освоены не были.
В этой связи глава региона Александр Бердников обратился к министру транспорта РФ Максиму Соколову с просьбой помочь вернуть в республику неосвоенные деньги для завершения строительства объекта.
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