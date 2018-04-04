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Следователи возбудили уголовное дело против бывшего участкового полицейского в Усть-Коксинском районе. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.
По версии следствия, в сентябре прошлого года мужчина, занимая должность старшего участкового уполномоченного, получил сообщение из районной больницы о поступлении в приемный покой двух местных жителей с телесными повреждениями криминального характера. Как выяснил правоохранитель, ранее судимый местный житель совершил вымогательство с применением насилия в отношении потерпевших.
Полицейский решил не ухудшать личные показатели по профилактике преступлений на своем административном участке и скрыл преступление от учета, не организовав по нему необходимую проверку. Позднее этот факт выявили сотрудники службы собственной безопасности МВД по региону.
Сейчас сотрудники регионального СК устанавливают все обстоятельства преступления. Им предстоит дать правовую оценку действиям стража порядка: полицейский составил ложные объяснения от имени потерпевших, где написал, что они повредили себя сами.
Расследование дела продолжается.
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