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Пожар произошел в ТЦ "Персей для детей" на востоке Москвы в среду, 4 апреля, передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в столичном главке МЧС России.
В экстренном ведомстве уточнили, что пожар случился по адресу улица Малая Семеновская, дом 28, строение 19. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
"Предварительно, очаг находится на четвертом этаже. Его площадь и что горит, устанавливается", — цитирует издание слова собеседника. Также в МЧС заявили, что пока данные о пострадавших не поступали.
По информации ТАСС, ТЦ "Персей для детей" у метро "Семеновская" был открыт в 2009 году. В здании находятся магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детской мебелью и кроватками, детским питанием, книгами, игрушками, а на последнем этаже расположен детский клуб "Афина".
Напомним также, что 25 марта в Кемерово произошел масштабный пожар в ТЦ "Зимняя вишня". По официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека.
Комментарии
Мне одной кажется, что это провокация?
Разгильдяйство это и пофигизм,а не провокация