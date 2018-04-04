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Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей на заседании рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, устанавливающий пожизненное заключение для педофилов. Сам комитет выступает в рамках этого проекта соисполнителем, пишет Life.
Подчеркивается, что инициаторами выступили вице-спикер Ирина Яровая и Игорь Лебедев, а также глава Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, первый зампред данного комитета Ольга Окунева и другие.
По словам парламентариев, инициатива направлена на усиление мер борьбы с преступлениями. Также проект предусматривает дополнение статьи 78 УК РФ положением, согласно которому сроки давности по невыявленным преступлениям в отношении детей не будут истекать в момент достижения жертвой совершеннолетия.
Кроме этого, проект предлагает признать тяжкими преступлениями изготовление, приобретение, хранение, распространение, публичную демонстрацию и рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
ТАСС добавляет, что, согласно статистике, на которую ссылались разработчики, в 2017 году 9,6 тыс. несовершеннолетних стали объектами половых посягательств.
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