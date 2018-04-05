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Потепление до +13 градусов прогнозируется в Алтайском крае в четверг, 5 апреля, сообщает региональный Гидрометцентр.
В этот день в крае осадков не ожидается, на дорогах местами сильная гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман. Днем в регионе температура воздуха составит +3...+8 градусов, в южных районах до +13 градусов.
Ветер будет восточный, 3-8 метров в секунду с усилением днем до 13 метров.
В Барнауле в четверг также без осадков, местами сильный гололед. Дневная температура за окном составит +4...+6 градусов. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.
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