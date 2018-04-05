Совсем скоро в Барнауле начнется кампания по ремонту дорог. Как только среднесуточная температура составит +5 градусов и выше, а асфальт высохнет от снега, дорожники начнут приводить в порядок улицы краевой столицы. Почему весной традиционно существенно портится качество дорог, как спасти город от пробок и почему нельзя сравнивать Сибирь с Финляндией, в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы в Барнауле рассказал заместитель заведующего кафедрой организации и безопасности движения АлтГТУ Сергей Павлов. Подробное интервью читайте на портале Amic.ru.

- Традиционно чуть ли не каждый год повторяется одна и та же ситуация: приходит весна, тает снег, а вместе с ним и дороги. Почему так происходит?

- Из года в год у нас идет недофинансирование. Понятно, что деньги выделяются большие, но необходимо еще больше денег. Поэтому те дороги, которые в прошлом году не были отремонтированы или находились не в самом лучшем состоянии, за зиму еще ухудшились. А с началом весны, таянием снега ситуация усугубилась. Вода сделала свое дело. Поэтому те дороги, которые осенью были, так скажем, не в лучшем состоянии, весной стали такими, какими мы их сейчас видим.

- С чем это связано?

- На дорогах идет трещинообразование. За счет того, что у нас бывают сильные морозы, возникают трещины, а весной в них попадает вода, и за счет этого получаются выбоины и ямы. Хватает буквально пары недель, процесс очень скоротечный. К этому периоду надо готовиться осенью.

- Какие работы должны были провести осенью, чтобы весной мы не наблюдали такую картину?

- Все трещины надо заделать, чтобы вода не задерживалась на проезжей части, чтобы весной нечего было разрушать.

- По объективным причинам у нас вряд ли получится это сделать. Потому что это очень большие деньги.

- Поэтому мы весной все это и видим.

- Вы, как эксперт, можете оценить состояние дорог в Алтайском крае и, в частности, в Барнауле.

- Естественно, загородные дороги находятся в лучшем состоянии, особенно федеральные трассы. Не только потому, что там выделяются больше средства, но и потому, что там хорошо организован водоотвод и проще организовать уборку снега. В городе это организовать сложнее. Поэтому есть лужи, соответственно, появляются выбоины.

- Вода — самый страшный враг для дорог?

- Один из. Также дорогам вредят нарушения технологий и использование материалов, не соответствующих по качеству. Хочу сказать, что ямочный ремонт сам по себе недолговечный. Его хватает на сезон, максимум на два. Асфальт должен быть монолитным. А там, где монолитность отсутствует (железнодорожные переезды, канализационные люки, заделанные выбоины), асфальт долго не прослужит.

- Большегрузы тоже наносят большой вред качеству дорожного покрытия.

- Естественно. Если вы посмотрите на дорожную сеть города, то в первую очередь в ненормативное состояние приходят улицы, по которым ездят грузовики, и правая полоса загруженных наших проспектов, потому что там ездят автобусы.

Например, Змеиногорский тракт является транзитной дорогой. Здесь от большегрузов не уйти. Надо серьезно усиливать конструкцию самой магистрали. Что касается городских автомобильных дорог… Есть такая вещь за рубежом: не пускают авто повышенной грузоподъемности. Допустим, ты хочешь везти груз. Но тогда надо разгрузить его по нескольким машинам, чтобы равномерно распределить нагрузку. Но это ложится на плечи перевозчиков, а им это невыгодно.

- А нам потом невыгодно дороги ремонтировать. А что касается ответственности подрядчика, который ремонтировал участок дороги.

- Гарантия устанавливается в технической документации к аукциону или тендеру. Раньше аукционы тоже вредили дорогам. Например, тендер выигрывали сомнительные фирмы. Однако сейчас ситуация стабилизировалась. В техническом задании можно прописать требования к оборудованию, кадровому составу, опыту работы и так далее. За соответствием требований следит администрация. Получается, что подрядчик делает ремонт за свой счет, а потом получает деньги. Если какие-то замечания у администрации возникают по поводу ремонта, подрядчик должен переделать.

- В прошлом году была проделана грандиозная работа по дорожному ремонту в Барнауле.

- Работы действительно были проведены хорошие. Например, что немаловажно, были построены тротуары, обновили бордюры. Была проведена работа в комплексе. Чтобы оценить качество, надо подождать хотя бы год. Пока рано говорить.

В некоторых странах заключаются договоры не на ремонт дорог, а на обслуживание дорог на, допустим, десять лет. И указывается, в каком состоянии должна быть дорога. И понятно, что подрядчику выгодно делать все качественно, потому что он будет меньше тратить денег на поддержание дороги.

- Всем такая схема выгодна, получается. Мы можем взять ее на вооружение?

- Не получится. Представьте, допустим, содержание проспекта Ленина на десять лет может "съесть" все средства на автомобильные дороги, которые выделяются на 2018 год.

- Нет, нам такая схема не подходит. Увы и ах.

- Да, проблема в финансировании. И сейчас начинается обновление наших нормативных документов, что немаловажно. Некоторые проблемы лежат в этой области. У нас документы вышли еще из Советского Союза. Тогда были другие нормы, другие нагрузки, другие материалы, средства механизации строительства автомобильных дорог.

- Часто сравнивают наш климат, например, с Канадой, Финляндией. И у них дороги хорошие, а климат такой же, как в России. Что можете сказать тем, кто так считает?

- Климат всего государства, например Финляндии, такой, как в Москве или Санкт-Петербурге. Для асфальта опасны не просто пониженные температуры, а экстремально низкие температуры, какие бывают у нас. Или у нас днем может быть плюс 5, а ночью уже минус 20 градусов. Это очень негативно влияет на основной компонент асфальта — битум. Он не успевает адаптироваться к температурам. Возникают трещины, он становится хрупким. И эти трещины потом весной разбиваются. Летом таких трещин не возникает. Под действием солнца битум становится мягким.

Асфальт должен работать в амплитуде температур от — 40 до + 60 с учетом солнечной радиации. Его свойства не должны изменяться. Это довольно трудно обеспечить. Способы есть. Например, за счет добавок в битум, которые позволят выравнять температурные свойства.

- Что касается материалов. У нас есть проблемы с битумом?

- Это не проблема Алтайского края, это проблема всех нефтеперерабатывающих заводов. Мы покупаем битум. Ближайший завод в Омске. И они, к сожалению, относятся к нему как к побочному продукту. Не особо работают над качеством битума и над мировыми тенденциями, которые существуют. Монополисты. И так возьмут.

Дорожники выходят из ситуации. Они покупают добавки и сами улучшают качество битума.

- Есть решение для пробок?

- Например, расширение Змеиногорского тракта до шести полос может помочь в решении проблемы. Такие меры нельзя применить, допустим, на Красноармейском проспекте. Здесь к решению вопроса надо подходить индивидуально. Вполне возможно, что необходимо ограничивать использование личных автомобилей.

- Пересаживаться на общественный транспорт?

- Да, пересаживаться на общественный транспорт, больше ходить пешком. На велосипеды пересаживаться — тут сложнее. Нет у нас такой инфраструктуры.