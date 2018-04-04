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Два человека пострадали при пожаре в торговом центре "Персей для детей", расположенном на Малой Семеновской улице в Москве. Об этом в среду, 4 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по столице.
Источник уточняет, что пострадавшие — один пожарный и один гражданский.
Также агентство передает, что пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре.
Напомним, сообщение о пожаре в ТЦ поступило в экстренные службы в 12:32 по московскому времени. Пожару присвоили второй ранг сложности из пяти.
В штабе пожаротушения отмечали, что пожарные "ведут проверку задымленных помещений четвертого этажа, где возник пожар".
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