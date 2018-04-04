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Два человека пострадали при пожаре в московском ТЦ "Персей для детей"

, ИА "Амител"
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение

Фото: be-in.ru

Два человека пострадали при пожаре в торговом центре "Персей для детей", расположенном на Малой Семеновской улице в Москве. Об этом в среду, 4 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по столице.

Источник уточняет, что пострадавшие — один пожарный и один гражданский.

Также агентство передает, что пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре.

Напомним, сообщение о пожаре в ТЦ поступило в экстренные службы в 12:32 по московскому времени. Пожару присвоили второй ранг сложности из пяти.

В штабе пожаротушения отмечали, что пожарные "ведут проверку задымленных помещений четвертого этажа, где возник пожар".

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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