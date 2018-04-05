Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 104 квадратных метра продают в элитном жилом комплексе на Змеиногорском тракте в Барнауле за 8,6 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на первом уровне кирпичной восьмиэтажки, что, по словам автора объявления, создает "впечатление проживания в частном доме с видом на газон и сосны".
Жилой комплекс расположен в сосновом бору на закрытой и охраняемой территории. Рядом с домом расположены фонтаны.
"Квартира в отличном состоянии, дорогой евроремонт, высота потолков – 3,1 м, 3 изолированных комнаты, в кухне панорамное остекление, итальянский мебельный гарнитур", — добавляет автор объявления.
Комментарии