Фото: Stolica-s.su
Владелец ГК "Персей", управляющий сетью ТЦ "Персей для детей", Борис Тритенко рассказал, что возгорание в московском торговом центре произошло на складе готовой продукции. Об этом пишет RNS.
"Возгорание проходит не у нас. Над нами еще находятся два этажа, фабрика. У них там склад готовой продукции. Возгорание у них. Пожарные сейчас разбираются и тушат", — заявил Тритенко.
Также он подчеркнул, что не является собственником помещения, где произошло возгорание, а лишь арендует его.
Издание отмечает, что из горящего ТЦ "Персей для детей" было эвакуировано 115 человек. По предварительной информации, пострадали два человека, включая одного пожарного.
Комментарии
Непонятки... Тут же ниже: По информации ТАСС, ТЦ "Персей для детей" у метро "Семеновская" был открыт в 2009 году. В здании находятся магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детской мебелью и кроватками, детским питанием, книгами, игрушками, а на последнем этаже расположен детский клуб "Афина".
Теперь стали каждый пожар афишировать, они и раньше горели каждый день по стране, вот 30.04.2018 горела Мария Ра по адресу пр-т Ленина 106/1, так не чего не пишут, администрация все замяла как обычно!
Йесу:
Это несколько иное! Мария Ра - это не ТЦ для детей, которых загнали на последний этаж!
4.04.2018 18:53
YES
К тебе уже выехали. Будут судить за преднамеренный поджег.