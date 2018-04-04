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В результате пожара в московском ТЦ "Персей для детей" погиб один человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на службу скорой помощи.
По словам источника агентства, пострадавший был эвакуирован из горящего здания и умер в машине скорой помощи. Медики не смогли его спасти. Также собеседник уточнил, что во время тушения пожара пострадал один пожарный, отравившийся продуктами горения.
По словам начальника ГУ МЧС по Москве Ильи Денисова, число пожарных, которые пострадали во время тушения, увеличилось до трех.
В штабе пожаротушения сообщили о спасении 20 человек из горевшего ТЦ и эвакуации 600.
Уточняется, что возгорание уже ликвидировано. Его площадь составила 80 квадратных метров. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти.
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