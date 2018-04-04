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Житель города Кемерово предстанет перед судом за то, что по своему усмотрению распорядился 30 миллионами рублей, которые ему зачислили на счет в результате ошибки. Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МВД.
Отмечается, что в апреле 2016 года сотрудник одной из торговых организаций ошибочно перевел деньги на банковский счет 37-летнего мужчины. Сначала кемеровчанину пришло СМС-уведомление о пополнении счета, а затем представители организации рассказали мужчине о допущенной ошибке и попросили вернуть деньги. Но вместо этого житель города распорядился деньгами по своему усмотрению.
Издание пишет, что порядка 20 миллионов рублей он перевел на другой счет, а еще свыше 90 тысяч рублей потратил на покупки в магазинах.
По факту произошедшего стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Самоуправство". Теперь мужчине грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или арест на срок до полугода.
Подчеркивается, что большую часть суммы в итоге вернули законному владельцу. Материалы следствия были переданы на рассмотрение в суд.
Комментарии
Эх... не успел!!!
Оставилибы тыщ 20!!! А остальное попросили вернуть, а недостающую двадцатку взяли бы с сотрудника торговой организации который ошибочно перевёл не туда - пусть онто тоже за ошибку заплатит. Мужика жаль, ведь на его месте мог оказаться любой из нас...