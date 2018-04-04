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45 детей эвакуировали из новосибирского детсада, где произошло замыкание электропроводки в электрощитовой, что привело к задымлению. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что инцидент произошел в 08:22 в среду, 4 апреля, в Ленинском районе города в детсаду №348. После замыкания из здания были эвакуированы дети и персонал, которых разместили в соседней школе №212.
По словам собеседника агентства, никто в результате ЧП не пострадал. Также он отметил, что в детском саду было лишь задымление, развития пожара удалось избежать.
В результате возгорания была повреждена электрощитовая на незначительной площади. Очаг ликвидировали спустя 13 минут при помощи огнетушителя.
Комментарии
И причём тут путин?