Вспоминаем знаменательные события, выпавшие на этот день календаря
В этом году на 5 апреля выпадает Чистый четверг. Именно с Великого четверга начинаются приготовления к Пасхе. Верующим необходимо прийти в храмы, исповедаться и причаститься. В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца. В Чистый четверг принято встать до восхода солнца и выкупаться — символически очиститься от грехов и суеты. Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения.
Также 5 апреля отмечается Международный день супа. Этот неофициальный праздник установлен, чтобы в очередной раз подчеркнуть важность этого блюда в человеческом рационе.
362 года назад, 5 апреля 1656-го, родился выдающийся русский промышленник, основатель династии Демидовых – Никита Демидов, чьи потомки сыграли немаловажную роль в развитии промышленности на Алтае.
24 года назад в этот день ушел из жизни великий музыкант и, как его часто называют, последний герой рок-н-ролла Курт Кобейн. На момент смерти легендарному фронтмену группы Nirvana было всего 27 лет.
А 63 года назад, в 1955-м, свою политическую карьеру завершил один из главных исторических деятелей XX века Уинстон Черчилль.
296 лет назад, 5 апреля 1722 года, экспедиция адмирала Якоба Роггевена, отправленная голландской Вест-Индской компанией, открыла в Тихом океане небольшую уединенную гористую землю. Открытие было сделано в пасхальное воскресенье, поэтому остров и назвали в честь христианского праздника – островом Пасхи. Мореплавателей поразили местные обитатели, но самое большое впечатление на них произвели огромные каменные изваяния. Кстати, сегодня на острове Пасхи проживает всего около 5800 человек.
А вот в истории Барнаула 5 апреля отметилось важными политическими событиями. Так, 5 апреля 1913 года городским головой в Барнауле был избран межевой инженер, статский советник Александр Адольфович Лесневский (на фото дом Лесневского на улице Ползунова). Он известен тем, что принимал активное участие в благотворительной деятельности, выступал режиссером и постановщиком любительских спектаклей по пьесам русских и зарубежных авторов.
Кроме того, 5 же апреля, но уже 1916 года, городским головой в Барнауле избран Василий Яковлевич Бирюков. Он начал руководить городом в разгар Первой мировой войны и осуществлял свои полномочия до 1917 года.
Комментарии