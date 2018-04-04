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Порядка 15 торговых центров по всей России закрыли после массовых проверок. Они были инициированы после пожара в кемеровском ТЦ, в котором погибли 64 человека, пишет RT со ссылкой на "Говорит Москва" и официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.
Он уточнил, что торговые центры будут закрыты до устранения нарушений. "Их немного, но они есть. Их около 10-15", — цитирует издание слова Куренного.
Официальный представитель Генпрокуратуры добавил, что среди распространенных нарушений — отсутствие указателей, захламленность эвакуационных выходов и неработающие системы пожаротушения и сигнализации.
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