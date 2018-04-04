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В Русской православной церкви отреагировали на появившийся в Сети ролик, в котором священник поет "Мурку" за церковной трапезой в одном из московских приходов. По словам пресс-секретаря патриарха Кирилла - священника Александра Волкова, такое поведение священнослужителя — за гранью допустимого, передает Life.
"Появившийся сегодня ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, доме поёт блатную песню про одесских урок — за гранью возможного и допустимого", — цитирует издание запись на Faceobok-странице Волкова. Он отметил, что исполнять "Мурку" за церковной трапезой рядом с другими священниками и мирянами — "ниже достоинства человека, носящего иерейский сан".
Пресс-секретарь главы РПЦ высказал предположение, что ролик могли смонтировать, но с сожалением отметил, что шансы на это невелики.
"Печальнее всего, что по этому ролику многие судят о всей Церкви, о всех её священниках", — добавил он.
Издание пишет, что спел "Мурку" в трапезной московского храма иконы Божией Матери "Троеручица" в районе Орехово-Борисово личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы архимандрит Венедикт Цирков.
Поп пошёл на дело, выпить захотелось. Поп зашёл в шикарный ресторан. pic.twitter.com/IMGRlwGxId— Александр Невзоров (@NevzorovAG) 2 апреля 2018 г.
Комментарии
Приход
Трапеза
Мурка
Все вроде бы логично