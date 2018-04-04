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Украина будет задерживать все суда, которые входят и выходят из портов Крыма без согласования с Киевом. Такое заявление сделал спикер украинской Госпогранслужбы Олег Слободян, пишет RT.
"Позиция Украины однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно", — цитирует издание его слова.
По словам Слободяна, в рамках взаимодействия в секторе безопасности и обороны отрабатываются меры по защите интересов страны.
Он отметил, что Россия "может сделать много чего", добавив, что за страной "будут смотреть" и не хотят "спешить с выводами и негативными прогнозами".
Издание напоминает, что в конце марта украинские пограничники остановили "Норд" рядом с Обиточной косой и доставили его вместе с экипажем в порт Бердянска. На борту корабля находятся десять человек. В Крыму посчитали инцидент угоном, а в МИД РФ потребовали от Киева освободить экипаж корабля.
2 апреля прокуратура Украины обвинила капитана судна в нарушении правил пересечения госграницы. 4 апреля капитана судна доставили в СБУ.
Комментарии
сала объелись!?
пару залпов и нет окраины