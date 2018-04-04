Фото: news.ngs.ru
Жители Новосибирска в среду, 4 апреля, увидели на улицах города трамвай №5, который власти отменили с 3 апреля. Об этом пишет "НГС.Новости".
Издание отмечает, что сначала трамвай увидели горожане, а затем на нескольких остановках побывал фотокорреспондент ресурса. Он действительно увидел два трамвая, которые все еще ездят по Дзержинскому району.
При этом в пресс-центре мэрии завили, что маршрут закрыт, и попросили выслать снимки вагонов.
Также уточняется, что маршрут №5 был закрыт в связи с низким пассажиропотоком.
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