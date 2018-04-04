Фото: newkaliningrad.ru
Строители в ходе реконструкции Высокого моста в Калининграде нацепили на опоры освещения пластиковые цветочные горшки для того, чтобы закрыть крепежные детали. Об этом пишет РИА Новости.
Местные жители узнали о необычном способе отделки металлических световых опор подрядчиком лишь тогда, когда с пластика начала сходить краска. После этого стало известно, что строители использовали обычные цветочные кашпо, чтобы закрыть крепежные болты на опорах. Фото горшков на столбах освещения были опубликованы в Сети и вызвали широкое обсуждение.
После этого представитель фирмы-подрядчика "АБЗ-Дорстрой" Екатерина Гришина объяснила агентству, что защитных кожухов световых опор изначально не было в проекте, дополнительная просьба закрыть крепежные опоры появилась во время ввода в эксплуатацию. "Наш подрядчик закрыл их временно пластиковыми кожухами, которые уже окрестили цветочными горшками, тем не менее металлические будут смонтированы в течение недели точно", — добавила она.
По данным пресс-службы администрации города, глава комитета по строительству распорядился, чтобы управление капитального строительства полностью разобралось в ситуации и подготовило подробный отчет к понедельнику.
Агентство напоминает, что Высокий мост ввели в эксплуатацию в конце прошлого месяца, хотя изначально его должны были сдать к лету прошлого года: пришлось переделывать проектную документацию из-за строительства пешеходного тоннеля. Реконструкцию моста вела компания "АБЗ-Дорстрой", стоимость контракта составила около 1 миллиарда рублей.
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