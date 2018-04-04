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Барнаульцев приглашают на праздничный марафон "Хороводный Баттл" на Пасху. Об этом сообщается в группе "Центр славянской культуры на Алтае" во "ВКонтакте".
Отмечается, что в программу мероприятия включены игры, заклички, песни и хороводы, в которых может поучаствовать каждый. Также алтайские ремесленники представят свои работы на традиционной ежегодной пасхальной ярмарке ремесел.
Кроме этого, на празднике будет представлена русская праздничная пасхальная кухня, куличи и крашеные яйца, шашлыки и детское современное меню.
Уточняется, что мероприятие пройдет в воскресенье, 8 апреля, с 12:00 на улице Мало-Тобольской в Барнауле.
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