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Новосибирский областной суд изменил приговор в отношении 60-летнего местного жителя Евгения Бизина, которого признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщают "Новосибирские новости", ссылаясь на пресс-службу региональной прокуратуры.
Издание напоминает, что горожанин напал на депутата Андрея Жирнова во время сессии Заксобрания 27 июля 2013 года. Мужчина дождался, когда парламентарий выйдет в фойе малого зала во время перерыва, а затем набросился на него и на глазах у всех дал пощечину. Свои действия он объяснил личной неприязнью к депутату.
"Я ему по-хорошему сказал, ещё в прошлом году: сдай мандат. Иначе я буду добиваться через прокуратуру, через следственные органы, чтобы ты сдал мандат", — цитирует издание его слова.
Также отмечается, что перед нападением на народного избранника Бизин атаковал следователя в Заельцовском районе, который проводил проверки по его заявлениям. Этот инцидент произошел 1 июля 2013 года.
"Недовольный принятыми следователем процессуальными решениями об отказе в возбуждении уголовного дела, Бизин нанёс потерпевшему один удар рукой в лицо", — отметили в прокуратуре.
25 декабря прошлого года Заельцовский районный суд назначил новосибирцу два года лишения свободы условно, однако гособвинитель не согласился с приговором и подал апелляцию. Он посчитал, что условное наказание не могло способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению осуждённого.
В результате Бизину назначили 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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