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Порядка 150 человек эвакуировали в торговом центре "Клондайк" в Выборгском районе Санкт-Петербурга из-за трещины на здании. Об этом пишет RT, ссылаясь на ТАСС и пресс-службу администрации района.
Отмечается, что инцидент произошел в среду, 4 апреля. В скором времени в здании проведут экспертизу. Специалистам предстоит выяснить, что это за трещина, добавили в пресс-службе.
В пресс-службе районной администрации подчеркнули, что в данный момент ТЦ закрыт.
Напомним, ранее появилась информация, что по итогам массовых проверок в России закрыли 15 торговых центров.
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