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Новости

Названы лучшие фильмы начала 2018 года

, ИА "Амител"
Лидером рейтинга стал фильм "Аннигиляция"

Фото: comicbookmovie.com

Журнал Esquire составил топ-10 картин, которые вышли на экраны с начала 2018 года. Об этом пишет RT.

Рейтинг возглавил научно-фантастический фильм "Аннигиляция", в котором главную роль исполнила Натали Портман.

В тройку лидеров также вошли триллер "Тебя никогда здесь не было", в котором герой Хоакина Феникса пытается спасти дочку сенатора, и драма "Одна любовь за другой" с Энди МакДауэлл.

Также в рейтинг попали иранский документальный фильм "24 кадра", "Приключения Паддингтона 2", "Чёрная пантера", "Паранормальное", "Милая страна", "Остров собак" и "Ноябрь".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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