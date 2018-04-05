Фото: comicbookmovie.com
Журнал Esquire составил топ-10 картин, которые вышли на экраны с начала 2018 года. Об этом пишет RT.
Рейтинг возглавил научно-фантастический фильм "Аннигиляция", в котором главную роль исполнила Натали Портман.
В тройку лидеров также вошли триллер "Тебя никогда здесь не было", в котором герой Хоакина Феникса пытается спасти дочку сенатора, и драма "Одна любовь за другой" с Энди МакДауэлл.
Также в рейтинг попали иранский документальный фильм "24 кадра", "Приключения Паддингтона 2", "Чёрная пантера", "Паранормальное", "Милая страна", "Остров собак" и "Ноябрь".
Комментарии