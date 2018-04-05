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Полиция назвала мотивы стрельбы в офисе YouTube

, ИА "Амител"
Предполагается, что подозреваемая была недовольна политикой видеохостинга

Фото: timesofisrael.com

Женщина, которая устроила стрельбу в штаб-квартире YouTube, была недовольна политикой и действиями компании. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на заявление главы полиции Сан-Бруно Эда Барберини.

"На данном этапе следствие полагает, что подозреваемая была недовольна политикой и действиями YouTube, мы считаем это мотивом произошедшего", — цитирует агентство его слова.

По словам полицейского, у стражей порядка нет других подозреваемых, которые могли бы быть задействованы в произошедшем. Расследование продолжается, правоохранители будут изучать соцсети стрелка — 39-летней Насим Агдам, а также принадлежащие ей вещи и авто.

Барберини отметил, что на месте стрельбы найден один пистолет, который был зарегистрирован на имя подозреваемой.

Местные СМИ пишут, что отец девушки Исмаил Агдам за сутки до инцидента предупредил полицию, что его дочь "ненавидела" компанию. Она жаловалась, что видеохостинг "фильтровал" ее видео и перестал выплачивать деньги за контент.

Напомним, во вторник, 3 апреля, в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния, США) произошла стрельба. Нападавшая действовала в одиночку. Некоторое время спустя ее нашли мертвой. Предположительно, она совершила суицид.

В результате атаки на офис компании пострадали четыре человека. Трое были доставлены в больницу, один из раненых в критическом состоянии.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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