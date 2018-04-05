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Сотни жителей Риги приняли участие в "Марше разгневанных родителей". Он прошел в связи с решением главы Латвии Раймонда Вейониса утвердить перевод русских школ на латышский язык обучения. Об этом пишет РИА "Новости".
Подчеркивается, что акция началась в среду, 4 апреля, в 17:00 по московскому времени в центре Риги рядом с Пороховой башней. В марше участвовали в основном люди старшего возраста.
Возглавляли шествие активисты, бившие в барабаны.
Участники марша держали плакаты и транспаранты, на которых было написано: "Не забудем, не простим", "Ассимиляции — нет!", "Реформа — бред! Реформе — нет!", а также флаги, включая российский и Андреевский флаги.
Шествие закончилось возле президентского дворца.
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