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В машине сестры депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко Веры нашли взрывчатку. Об этом она рассказала в эфире канала Zik, передает "Лента.ру".
"Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в ней закладку на взрывчатку", — рассказала Вера, отметив, что устройство должно было сработать при определенной скорости.
Также сестра депутата Рады полагает, что вскоре на Украине могут начаться аресты всех несогласных с действующей властью. "Власть узурпирована [президентом Украины] Петром Алексеевичем [Порошенко], он убирает всю конкурентную оппозицию. Поэтому я считаю, что дело Надежды является полностью политизированным", — добавила она.
Савченко надеется, что дело ее сестры помогут разрешить "друзья из Евросоюза и США". "Эти люди участвовали в освобождении Нади из российского плена. Они знают ее. Поэтому наши партнеры хорошо понимают, кто на Украине является агентом Кремля. Я написала письмо [президенту США Дональду] Трампу и очень надеюсь на его вмешательство в ситуацию", — добавила Вера Савченко.
Издание отмечает, что в письме американскому лидеру она выразила мнение, что Надежду Савченко "устранили" как конкурента действующей власти. Кроме этого, она призвала республиканца поднять вопрос о преследовании оппозиции на Украине "на всех площадках международной дипломатии".
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