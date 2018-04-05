306 приусадебных участков, по последним данным, остаются подтопленными в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Подтопленные участки находятся в 25 населенных пунктах Краснощековского, Быстроистокского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Целинного, Смоленского, Первомайского районов. Подтопленных домов нет.
В ликвидации последствий паводка участвуют 1449 человек, 503 единицы техники, 66 плавсредств, в том числе от МЧС 757 человек, 188 единиц техники.
Напомним, что ранее стало известно о гибели двух человек в зоне паводка. Один мужчина погиб в селе Зеленый Дол Петропавловского района, другой — в райцентре Солонешное. В регионе в связи с разгулом стихии действует режим чрезвычайной ситуации.
Комментарии