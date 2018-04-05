Светофоры отключат на пять часов на двух перекрестках в Барнауле в четверг, 5 апреля, сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы.
Это связано с плановыми ремонтными работами на электросетях ООО "Барнаульская сетевая компания". Речь идет об участках:
- пересечение проспекта Ленина с улицей Аносова (с 09.00 до 14.00);
- пересечение проспекта Ленина с улицей Матросова (с 09.00 до 14.00).
Автомобилистов просят быть внимательными при проезде указанных участков, соблюдать требования дорожных знаков.
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