Священнослужителя, спевшего песню "Мурка" в трапезной московского храма, отправляют из Московской епархии в Тираспольскую. Об этом пишет ТАСС.
Как рассказал пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, священнику указано сегодня покинуть пределы Московской епархии и отбыть в Тираспольскую епархию, клириком которой он является.
Напомним, ранее в Сети был опубликован ролик, в котором священник в церковном облачении во время трапезы поет "Мурку". Сообщалось, что событие произошло в трапезной московского храма иконы Божьей Матери "Троеручица" в районе Орехово-Борисово.
Комментарии
да они пьяные в хлам
Пьяным в хлам быть можно. Сбивать пешеходов пьяным в хлам можно. Мурку петь нельзя.