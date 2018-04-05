Фото: vk.com/barneos22
Барнаульцы сообщают в социальных сетях об обрушении асфальта на улице 80-й Гвардейской дивизии.
Фото большой ямы, образовавшейся в результате разрушения покрытия, опубликованы в сообществе Barnaul 22.
"Не в первый раз здесь обваливается асфальт. Когда-нибудь его нормально сделают?" - задается вопросом автор заметки.
Напомним, читатели портала Amic.ru могут также сообщать о ямах, провалах и выбоинах на дорогах края и региональной столицы. Для этого нужно лишь сфотографировать проблемный участок дороги или тротуара и выслать снимки на электронную почту редакции news@amic.ru.
Комментарии
К вопросу гарантийного обслуживания. До устранения подобных некачественных работ, в такую яму двадцать раз провалиться успеешь.
Асфальт тут ни при чем. Это вопрос к состоянию канализации. Когда происходит такой подмыв и просадка грунта, никакой асфальт не выдержит.
На 1 Западной на против дома №4 такой же вход в Барнаульский метрополитен
Какой тебе подмыв в канализации? Ты в колодец хоть раз заглядывал? Там вода самотеком бежит на глубине несколько метров. Здесь грунт не подготовили или в снег клали.