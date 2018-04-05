Российской семье из трех человек для нормальной жизни нужно получать каждый месяц 75,9 тысячи рублей. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса исследовательского холдинга "Ромир".
Населению задавали один из традиционных вопросов — сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте, для "нормальной жизни".
Оказалось, что каждая пятая семья (21%) готова "нормально" прожить на доход от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети российских семей (66%) претендуют для обеспечения нормальной жизни на ежемесячный доход в 45-120 тысяч рублей. И 13% респондентов считают, что для поддержания нормальной жизни им необходимо в среднем более 120 тысяч рублей для семьи из трех человек.
Получается, что в среднем семьи в России претендуют на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей.
При этом жители больших городов, как правило, выдвигают более высокие материальные требования, чем жители городов меньшего размера. Так, в миллионниках респонденты в среднем претендуют на доход в 91,6 тысячи рублей в месяц для обеспечения нормальной жизни. В городах с населением в 500 тысяч этот показатель снижается до 80,2 тысячи рублей, а в стотысячниках — до 75 тысяч рублей. В сельской местности семьи говорят, что им достаточно 61,5 тыс. рублей в месяц.
Комментарии
10 000-15 000- БАРНАУЛ
45-120тыс? Т.е. кагбэ даже желания не возникло разбить этот диапзон хотя бы на 3? Тогда я могу с уверенностью сказать, что 99% россиян утверждают, что семье из 3х человек нужен доход 10-200тыс. рублей. Где-то так...
нельзя было разбить хотя бы 45-65, 65-90, 90-120?
5.04.2018 11:58
- гость -
на семью? из скольки человек?
5.04.2018 12:06
- гость -
из одного алкаша Толика.
5.04.2018 12:12
- гость -
Спасибо. Я так и предположила
Для гостя 5.04.2018 12:06
Читать пробовали? - написано: "... семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте..."
5.04.2018 12:27
- гость -
Пробовала. Возникает вопрос: Семья из трех человек, это мама, папа ребенок. Допустим, мама сидит в декретном. но где же может работать молодой мужчина если он не может заработать больше 15 тыс в месяц?
5.04.2018 12:40
- гость -
Этож каким он должен быть бездарем, что бы не заработать более 15т рублей.
Грузчик и тот получает около 20.
Вот и я о том же. Предел мечтаний для взрослого человека 10-15 тыс на семью в Барнауле это ж просто бредовый вброс ...
Ааа, вот про какие цифры говорил гость в теме про дороги Барнаула)
Могу лишь сказать, что все цифры условные: кому щи жидкие, а кому жемчуг мелкий.
но где же может работать молодой мужчина если он не может заработать больше 15 тыс в месяц?
Троллем на Амике.
5.04.2018 13:14
- гость -
Ну не знаю, если это западный тролль...