Барнаул получит от Тюмени колесо обозрения "с пробегом"

Старое колесо обозрения, которое много лет работало в Тюмени на Цветном бульваре, демонтировали и передали Барнаулу. В краевом центре аттракцион планируется разместить в парке развлечений "Арлекино".
Как пишет портал tumentoday, в Тюмени еще перед Новым годом запустили новое колесо обозрения. Старый аттракцион аккуратно демонтировали, но его судьба до последнего времени оставалась неясной. Одним из вариантов было размещение прежнего колеса обозрения в сквере Депутатов в районе улицы Олимпийской. Но этим планам не суждено было сбыться.
Как стало известно, старое колесо обозрения передано в барнаульский парк развлечений "Арлекино". Местные специалисты перекрасили аттракцион, проверили исправность всех приборов и механизмов и приступили к монтажу конструкций. Работу планируют завершить к концу апреля. После этого аттракцион вновь пройдет проверку на безопасность для посетителей и персонала. Ожидается, что первых гостей обновленное колесо обозрения примет в мае.
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Комментарии
Для барнаульцев всегда только хлам. Начиная от трамваев и автобусов и заканчивая колесом обозрения.
5.04.2018 09:52
- гость -
А чего вы хотели? Барнаул - это глубочайшая провинция.
что значит "передали"? на безвозмедной основе передали коммерческой структуре? или все таки Арлекино купил б/у колесо? во втором случае вопросы к руководству Арлекино. почему они считают нормальным б/у вещи барнаульцам предлагать?
ПРОШУ УЧЕСТЬ ЧТО ВТОРЯКИ НЕ ПОДНИМАЮ
КОЛЕСИКО ПРОВЕРИЛИ
Наверное бабло выделенное на новое колесо "раскидали" а на остатки купили б/у ))
Че там еще по стране есть на помойку выкинуть? Все в Барнаул везите, а то у нас город туристический, а туристам показать то нечего.
судя по кабинкам на фото, это еще советские технолгии?
Наверное бабло выделенное на новое колесо "раскидали" а на остатки купили б/у ))
ИНтересно, вы, когда пургу гоните, мыслительный процесс вообще не подключаете? С кем собственник выделивший СВОИ деньги мог их раскидать и взять старье?
Вы когда машину бу покупали, тоже с кем то деньги раскидали?
Изумрудную страну поерили - до кучи юзайте б/у вещи.
ну и нафига нам объедки??
5.04.2018 10:07
гость
Вам гость 10:18 совершенно справедливо указал на вашу болтовню.
Парк Арлекино - частное предприятие. Владельцы (из открытых данных СМИ) - ООО Бонус21.
Кто им "выделял" деньги кроме них самих?
я не пойду туда